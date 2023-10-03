Турция проводит крупномасштабную антитеррористическую операцию против РПК
Турция проводит по всей стране крупную антитеррористическую операцию «Герои». В ходе обысков по всей стране задействовано больше 13 тысяч силовиков. Об этом заявил министр внутренних дел Али Ерликая, сообщает Haberturk.
Силы безопасности проводят операцию против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана сразу в 18 провинциях страны, уточняет газета Yeni Şafak. К настоящему времени задержано 90 подозреваемых.
Сообщается, что спецслужбы страны около 10 месяцев вели работу в Северном Ираке, Сирии и Турции, чтобы обнаружить и уничтожить турецкое отделение разведывательной структуры РПК.
Утром 1 октября мощный взрыв прогремел у здания МВД в Анкаре. Двое неизвестных подъехали к зданию на автомобиле, и один из них подорвал себя. Через некоторое время второго ликвидировали силовики. Позже ответственность за атаку взяла на себя РПК.