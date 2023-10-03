ВСУ обстреляли брянский поселок кассетными боеприпасами
Несколько частных жилых домов и хозяйственных построек получили повреждения.
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Климово в Брянской области кассетными боеприпасами, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.
По предварительным данным, никто при обстреле не пострадал. Несколько частных жилых домов и хозяйственных построек получили повреждения.
Местные власти продолжают обследование территории поселка. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Минувшей ночью Минобороны России сообщило об уничтожении украинского БПЛА в небе над Брянской областью.
В сентябре из-за атаки украинского беспилотника эвакуировали пассажиров вокзала «Брянск I».