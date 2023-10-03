Минобороны: украинский БПЛА уничтожен в небе над Брянской областью
Дежурные силы ПВО вовремя обнаружили украинский дрон и уничтожили его.
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Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать объекты на территории России при помощи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.
В военном ведомстве подчеркнули, что инцидент произошел накануне в 23:30 на территории Брянской области. Дежурные силы ПВО вовремя обнаружили украинский дрон, после чего летательный аппарат был уничтожен. О пострадавших и разрушениях на земле не сообщается.
В тот же день, но около 9 часов утра, силы противовоздушной обороны выявили и уничтожили украинский дрон над Белгородской областью.
Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.