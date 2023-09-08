Из-за падения украинского БПЛА эвакуировали пассажиров вокзала «Брянск I»

В одном из зданий частично повреждено остекление.

© Фото: admbryansk, VK

Сегодня силы противовоздушной обороны на подлете к Брянску сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. Еще один БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы над самим городом.

Глава региона отметил, что при падении беспилотника в одном из зданий железнодорожного вокзала частично повреждено остекление. Пассажиры эвакуированы.

«Пострадавших нет», - подчеркнул губернатор.

Ранее Александр Богомаз сообщил, что обломки БПЛА попали в административное здание. Украинские террористы попытались совершить атаку на промышленный объект.