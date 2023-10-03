Вице-президент УЕФА извинился за голос в пользу юношеских сборных РФ

Представитель Швеции объяснил свою позицию тем, что УЕФА хочет исключить риск наказания детей за решения взрослых.

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Первый вице-президент УЕФА, глава Шведской футбольной ассоциации (SvFF) Карл-Эрик Нильссон объяснил, почему проголосовал за допуск российских юношеских сборных к международным турнирам. Нильссон заявил, что сожалеет о том, что его позицию неправильно - так, будто он «не продолжает отстаивать нашу общую позицию» как представитель Шведской спортивной конфедерации и шведского спортивного движения.

Нильссон проголосовал за это решение, как и итальянец Габриэле Гравина. Против в числе пяти вице-президентов УЕФА выступили трое: два британца и представитель Польши.

Представитель Швеции объяснил свое решение тем, что «УЕФА хочет проверить, правильно ли мы мыслили с точки зрения детей, чтобы исключить риск наказания детей, в данном случае за акты насилия, за которые несут ответственность взрослые».

Исполком УЕФА 26 сентября предложил допустить к международным турнирам сборные России среди игроков до 17 лет. Предполагается, что свои матчи женские и мужские команды из РФ будут проводить без флага, гимна страны, а также не в России. В Англии, Польше, Дании, Латвии, Литве и Норвегии заявили, что их национальные команды отказываются играть с россиянами. Такое же решение приняли в Швеции.

В то же время УЕФА намерен изучить формы допуска российских детей к соревнованиям. Ожидается, что осенью УЕФА проведет голосование по этому вопросу.