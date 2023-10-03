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В Эстонии рассказали об изменениях в правилах регистрации наемников на Украине

Елизавета Кондрикова
03:34 03.10.2023
По новым правилам Киева, нет четких норм по распределению иностранных наемников по разным частям украинской армии.
В Эстонии рассказали об изменениях в правилах регистрации наемников на Украине
© Фото: Kay Nietfeld, dpa Globallookpress
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Министр обороны Эстонии Ханно Певкур рассказал о «кардинальных изменениях» в правилах регистрации иностранных наемников на Украине и их распределения по разным военным подразделениям. Об этом стало известно из публикации на сайте эстонской телерадиовещательной компании ERR.

«Если раньше в силах обороны Украины было более-менее четкое правило, как регистрируются иностранные боевики и в каких частях они состоят, то сейчас Украина кардинально изменила свое отношение, и иностранные бойцы, воюющие на Украине, могут быть практически во всех частях», - сказал Певкур.

Он добавил, что теперь сложно точно сказать, о каком количестве наемников из Эстонии в зоне спецоперации на Украине может идти речь. По словам министра, граждане Эстонии не должны объявлять о своих планах стать наемниками, соответственно никто не приходит в Министерство обороны страны или посольство, чтобы отчитаться о своем решении.

Напомним, в понедельник стало известно о гибели второго наемника из Эстонии около Лимана в Донецкой области в результате атаки беспилотника. Танель Уриггул с позывным «Стингер» был участником «Интернационального легиона». В марте этого года эстонскими СМИ также сообщалось о гибели его сослуживца, члена «Легиона» с 2022 года, Иво Юрака, он считался первым эстонским гражданином, погибшим на передовой. 

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