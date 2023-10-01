Postimees: на востоке Украины погиб еще один наемник из Эстонии

Наемник погиб около Лимана в Донецкой области на востоке Украины.

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В Донецкой области под Лиманом погиб еще один эстонский наемник Танель Криггул с позывным «Стингер». Об этом сообщили в эстонском издании Postimees со ссылкой на источники в зоне спецоперации.

По данным издания, иностранный наемник погиб в ночь с пятницы на субботу в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Сообщается, что эстонский солдат в прошлом году вступил в ряды украинского «Интернационального легиона», смерть наемника подтвердили три источника из «Легиона».

Напомним, в марте этого года эстонские СМИ также заявили о гибели наемника Иво Юрака, бывшего офицера Сил обороны Эстонии. Это был первый эстонский наемник, погибший на Украине, также участник «Интернационального легиона».

Накануне стало известно о гибели американского наемника из Техаса, бывшего военнослужащего армии США, который прибыл на Украину инкогнито. Предположительно, это случилось 26 сентября этого года.