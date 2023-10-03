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Эксперт Вавилов: глупо зеркально отвечать на новые ограничения ЕС

Ян Брацкий
03:10 03.10.2023
Запрет на въезд автомобилей с российскими номерами действует в Болгарии, Польше, Финляндии и странах Прибалтики.
Эксперт Вавилов: глупо зеркально отвечать на новые ограничения ЕС
© Фото: Sebastian Gollnowdpa, dpa, Global Look Press
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Решение стран Евросоюза не пускать на свою территорию автомобили с российскими номерами абсолютно абсурдное. Об этом заявил профессор Дипакадемии МИД России Александр Вавилов. По его мнению, отвечать на эти шаги зеркально не обязательно. Следует исходить из того, что лучше нам, отметил Вавилов.

«Европейцы совершили очередную глупость. К этому так и надо относиться <...> отвечать зеркально - это уподобляться той же глупости, в которую сейчас впали европейцы», - сказал Вавилов в эфире радио Sputnik.

По мнению эксперта, незеркальный ответ, введение определенных ограничений, где можно подходить дифференцированно к каждому - лучший вариант. Исключить Россию из общемировой системы развития невозможно, полагает Вавилов.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об абсурдности шагов европейских стран и заявил, что Москва будет действовать исходя из своих интересов. По мнению представителя Кремля, такие шаги со стороны европейских стран ухудшают «плачевные отношения». Напомним, запрет на въезд автомобилей с российскими номерами сейчас действует в Болгарии, Польше, Финляндии и странах Прибалтики.

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