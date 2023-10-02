Песков объяснил, как РФ должна ответить на запреты стран ЕС для российских авто

Не каждый раз это может быть зеркальная реакция, отметил представитель Кремля.

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В Кремле прокомментировали информацию о запрете на въезд автомобилей с российскими номерами, передает «360».

Напомним, ранее стало известно, что болгарские власти с конца сегодняшнего дня запретят российским автомобилям въезжать на территорию страны. Такая норма уже действует в Латвии, Литве, Польше, Финляндии и Эстонии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможности зеркальных мер.

«Мы должны делать так, как лучше нам, не каждый раз это может быть зеркальная реакция», - сказал представитель Кремля.

Песков выразил мнение, что такие шаги со стороны европейских государств являются абсурдными. Он добавил, что меры такого рода только ухудшают «плачевные отношения» и выставляют власти европейских держав в невыгодном свете.