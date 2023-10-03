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МО РФ: над Белгородской областью сбили беспилотник и два снаряда РСЗО

22:02 03.10.2023
Все вражеские цели уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны.
МО РФ: над Белгородской областью сбили беспилотник и два снаряда РСЗО
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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Сегодня вечером российские военные пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Дежурные средства ПВО уничтожили над Белгородской областью два снаряда реактивной системы залпового огня.

Также перехватили беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Ранее стало известно, что у побережья Крыма была сбита украинская противокорабельная ракета «Нептун». Ее уничтожили над северо-западной частью акватории Черного моря.

Кроме того, сегодня днем в небе над Белгородской областью перехватили вражеский БПЛА самолетного типа. Беспилотник сбили российские силы ПВО.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов. 

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