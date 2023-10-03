Армия МО РФ: над Белгородской областью сбили беспилотник и два снаряда РСЗО Все вражеские цели уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны. © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Сегодня вечером российские военные пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Дежурные средства ПВО уничтожили над Белгородской областью два снаряда реактивной системы залпового огня. Также перехватили беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Ранее стало известно, что у побережья Крыма была сбита украинская противокорабельная ракета «Нептун». Ее уничтожили над северо-западной частью акватории Черного моря. Кроме того, сегодня днем в небе над Белгородской областью перехватили вражеский БПЛА самолетного типа. Беспилотник сбили российские силы ПВО. Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика