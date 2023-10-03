МО РФ: силы ПВО уничтожили украинский БПЛА в Белгородской области
Попытка киевского режима совершить террористическую атаку была пресечена в районе 16.05 по московскому времени.
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Российские силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщает Минобороны России.
Инцидент произошел сегодня в районе 16.05 по столичному времени. В ведомстве уточнили, что при попытке атаки Киев применил беспилотник самолетного типа.
Также Минобороны сообщило о сбитом украинском БПЛА над Брянской областью. Дрон был уничтожен около 15.00 по столичному времени.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.