МО РФ: над Крымом за неделю сбиты 37 БПЛА и противокорабельная ракета «Нептун»

Российские военнослужащие уничтожили 5 крылатых ракет, противокорабельную ракету «Нептун», а также 37 ударных беспилотников противника, которые были запущены в направлении Крымского полуострова.

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Российские средства противовоздушной обороны за неделю сбили 5 крылатых ракет, противокорабельную ракету «Нептун» и 37 ударных беспилотников вооруженных формирований украинских националистов, которые хотели ударить по объектам в Крыму. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В ходе отражения атак российскими средствами ПВО уничтожены пять крылатых ракет, противокорабельная ракета "Нептун", а также 37 ударных беспилотных летательных аппаратов», - сказал он.

Кроме того, с 17 по 23 сентября Вооруженные силы РФ нанесли 12 групповых ударов по военным объектам украинских боевиков. По данным оборонного ведомства, российским военнослужащим удалось уничтожить часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.