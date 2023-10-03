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Главный экспонат Музея военно-морской славы: как реставрируют подлодку К-3

Павел Кутаренко
20:41 03.10.2023
Работы по внутренней реставрации легендарной атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол» планируют закончить к концу этого года.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В Петербурге полным ходом идут работы по внутренней реставрации первой советской атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол». Она является главным экспонатом в Музее военно-морской славы в Кронштадте. Сегодня музей распахнул двери для прессы. Субмарина впечатляет - ее длина - 107 метров, весит почти две с половиной тысячи тонн. Экспозиция посвящена не только уникальным техническим характеристикам подлодки, а во многом людям - членам ее экипажа.

Торпедный отсек с едва различимыми красными звездами на крышках торпедных аппаратов специалисты «оставили на сладкое» - восстанавливать его будут потом. Во всех остальных помещениях легендарной подлодки работа «кипит». Так, в турбинном отсеке выполняют зачистку швов - яркая и довольно сложная работа.

© ТРК «Звезда»

Это финальный этап реставрации, 50 человек работают в 2 смены. Необходимо восстановить палубы и перегородки, вернуть подлодке изначальный облик.

«Восемьдесят процентов оборудования мы демонтировали отсюда и увезли на реставрацию. Крупногабаритное оборудование, которое невозможно отсюда демонтировать, здесь идет абразивная отчистка, чистим на месте, грунтуем и красим в цвета под музеефикацию», - поделился директор по производству компании подрядчика работ Игорь Балалаев.

«Родной» цвет отсеков подлодки - светло-желтый, называется RAL 1014. Такого же цвета приборы управления и навигации, которые сейчас реставрируют в мастерских «Ленфильма». Задача будущей экспозиции - не только сохранить максимальную аутентичность, но и показать всю историю уникального корабля с помощью современных технологий.

«Экспозиция на 95% будет полностью аутентичной, это оборудование тех времен создания лодки. Напомню, ей в этом году 65 лет, а мультимедиа будет включаться только тогда, когда будет необходимо что-то рассказать, поведать о том, как здесь жила команда, какие-то случаи, которые хотелось бы подсветить о героизме людей, которые создавали лодку, а потом служили на ней», - рассказала руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

К-3 «Ленинский комсомол» первой всплыла среди льдов Северного полюса, погрузилась на рекордную глубину. Командование Военно-морского флота решило сохранить корабль для потомков - его перевезли с Мурманской области в Кронштадт, провели уникальную инженерно-техническую операцию: транспортировали огромный корпус по суше на площадку Музея военно-морской славы кластера «Остров фортов». Снаружи подлодка восстановлена полностью, осталось только привести ее в порядок и внутри.

Сами подводники могли передвигаться по отсекам только через специальные люки, но экскурсантам делать этого не придется - уже вырезаны в переборках проемы, и все экскурсии будут двигаться вдоль борта по комфортным проходам.

И если раньше ходить внутри «К-3» было непросто, - даже в экипаж набирали подводников не выше 170 см - то теперь она станет доступна абсолютно всем. И такого музея нет больше нигде в мире.

«Безусловно, бы создаем лучший музей, я благодарна всей кооперации, мы привлекли огромное количество предприятий. Очень большое количество энтузиастов, в том числе военные - моряки поражают своей щедростью и объемом знаний, тем, как они любят лодку», - отметила Ксения Шойгу.

Личные вещи моряков-подводников тоже обязательно войдут в экспозицию. Услышать их истории, да и саму подлодку поможет аудиосопровождение - ведь каждый отсек «звучал» по-своему. Закончить работы внутри легендарного «Ленинского комсомола» планируют к концу этого года.

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