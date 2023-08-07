Колыбель российского флота: чем привлекает гостей Музей военно-морской славы в Кронштадте
В Кронштадте для всех желающих открыл свои двери Музей военно-морской славы. Он стал ядром и центральной экспозицией туристического кластера «Остров фортов».
Центральным экспонатом музея стала легендарная первая советская атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол». Посетители могут свободно взаимодействовать с экспонатами и буквально ощутить себя участниками всех знаковых событий российской истории и военно-морского флота. Попробовать себя в роли командира надводного корабля, подводной лодки, самолетов и вертолетов морской авиации.
Создание в Кронштадте Музея военно-морской славы - это долгожданное восстановление исторической справедливости. В самом сердце Финского залива, в городе, который по праву называют «колыбелью российского флота», до сих пор не было музея, посвященного морским победам страны.
На южном берегу - грандиозный туристический кластер «Остров фортов», аналогов которому нет во всем мире. Каждый метр здесь посвящен героям и событиям истории развития военно-морского флота. Главный экспонат стоит на входе в открывшийся на этой неделе музей военно-морской славы - подводная лодка К-3. Ради нее пришлось разобрать артиллерийские склады времен Первой мировой войны и по сути построить вокруг субмарины новое 20-метровое в высоту со стеклом на крыше здание. Теперь К-3 можно рассмотреть со всех ракурсов. За таким кадрами в советские годы охотились шпионы.
«Настоящая мечта иностранного разведчика XX века. Так близко подобраться к главному форту Балтийского флота тогда никто не мог. Но теперь время прошло и все секреты, буквально, у нас под ногами. Это первая советская атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" - гроза Ледовитого океана, быстроходная и с технологиями скорейшей доставки снарядов через Северный полюс в сторону потенциального врага. Только отсюда можно разглядеть детали - перископ и антенны К-3», - показал корреспондент «Звезды» Станислав Иващенко.