В стране и мире Колыбель российского флота: чем привлекает гостей Музей военно-морской славы в Кронштадте Станислав Иващенко Марина Крижановская Первые залы рассказывают о морской флотилии - парусном флоте: от штурвалов до самих парусов. Два этажа с ретроспективой - какие вызовы в истории России пришлось принимать военно-морскому флоту, начиная с Древней Руси и заканчивая первой половиной XXI века. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: В Кронштадте для всех желающих открыл свои двери Музей военно-морской славы. Он стал ядром и центральной экспозицией туристического кластера «Остров фортов». Центральным экспонатом музея стала легендарная первая советская атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол». Посетители могут свободно взаимодействовать с экспонатами и буквально ощутить себя участниками всех знаковых событий российской истории и военно-морского флота. Попробовать себя в роли командира надводного корабля, подводной лодки, самолетов и вертолетов морской авиации. Создание в Кронштадте Музея военно-морской славы - это долгожданное восстановление исторической справедливости. В самом сердце Финского залива, в городе, который по праву называют «колыбелью российского флота», до сих пор не было музея, посвященного морским победам страны. На южном берегу - грандиозный туристический кластер «Остров фортов», аналогов которому нет во всем мире. Каждый метр здесь посвящен героям и событиям истории развития военно-морского флота. Главный экспонат стоит на входе в открывшийся на этой неделе музей военно-морской славы - подводная лодка К-3. Ради нее пришлось разобрать артиллерийские склады времен Первой мировой войны и по сути построить вокруг субмарины новое 20-метровое в высоту со стеклом на крыше здание. Теперь К-3 можно рассмотреть со всех ракурсов. За таким кадрами в советские годы охотились шпионы. «Настоящая мечта иностранного разведчика XX века. Так близко подобраться к главному форту Балтийского флота тогда никто не мог. Но теперь время прошло и все секреты, буквально, у нас под ногами. Это первая советская атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" - гроза Ледовитого океана, быстроходная и с технологиями скорейшей доставки снарядов через Северный полюс в сторону потенциального врага. Только отсюда можно разглядеть детали - перископ и антенны К-3», - показал корреспондент «Звезды» Станислав Иващенко. © ТРК «Звезда» Несмотря на свой солидный возраст - в этом году подлодке 65 лет - выглядит свежо. Не заметить и швов на месте распила субмарины, без него было не обойтись, чтобы протащить подводную лодку через несколько морей и по суше в музей. Эту уникальную операцию разрабатывали восемь месяцев больше десятка проектных институтов. Транспортировка шла целый год. «Ленинский комсомол» прошел Белое и Баренцево море, узкие шлюзы Беломорканала, Ладожское озеро и Неву. Затем на пути Ленинского комсомола встал Кронштадт. Подлодку везли среди плотной жилой застройки: пришлось расширить дороги, демонтировать более 70 дорожных знаков и светофоров, срубить три березы. Руководитель проекта «Остров фортов» Ксения Шойгу вспоминает, какие еще испытания пришлось пройти, прежде чем «Ленинский комсомол» встал теперь уже на вечный прикол. «Самым запоминающимся моментом было, когда мы ее везли 4,5 километра по городу Кронштадт. Такого никто и никогда не делал в мире, никогда такой объем и массу не перевозили, не поднимали с воды и не перевозили по суше. Потому что по факту она должна была заехать и вокруг нее уже должно было быть закончено строительство конгрессно-выставочного комплекс. Иначе бы ее не завезти было никак <>», - поделилась воспоминаниями руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу. Сто семь метров длины и две с половиной тысячи тонны веса в крытом помещении нового Музея военно-морской славы в Кронштадте. Такого в мире больше нигде не увидишь. Более подробно об уникальных экспонатах и технологиях, которые вобрал в себя данный музей, о том, какие секретные функции выполняла субмарина К-3 - в репортаже Станислава Иващенко в программе «Главное с Ольгой Беловой». Экспертное мнение и аналитика