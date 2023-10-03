В стране и мире Ксения Шойгу рассказала о ходе работ на подлодке «Ленинский комсомол» в Кронштадте Андрей Аркадьев Павел Кутаренко Первая советская атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол» - центральный экспонат Музея военно-морской славы. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: В Кронштадте журналистам показали финальный этап восстановительных работ первой советской атомной лодки К-3 «Ленинский комсомол». Легендарный корабль, с которого началось становление отечественного атомного флота, станет главным экспонатом в Музее военно-морской славы. Полностью завершены работы по наружной реставрации К-3. Сейчас восстанавливают приборы разных систем лодки. Тематическая экспозиция расскажет о ключевых моментах проектирования лодки - от ядерной установки до навигационных комплексов. «Экспозиция практически на 95% будет полностью аутентичная. Оборудование времен создания лодки. Напомним, в этом году ей 65 лет. Мультимедиа будет включаться, когда необходимо что-то рассказать, какую-то историю поведать о том, как жила команда. Какие-то случаи хотелось бы подсветить о героизме людей, которые создавали лодку и служили на ней», - рассказала «Звезде» руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу. Кроме того, в кластере «Остров фортов» сегодня открывается первый современный туристско-информационный центр. Он будет работать рядом с Музеем военно-морской славы. Экспертное мнение и аналитика