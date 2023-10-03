Ксения Шойгу рассказала о ходе работ на подлодке «Ленинский комсомол» в Кронштадте
В Кронштадте журналистам показали финальный этап восстановительных работ первой советской атомной лодки К-3 «Ленинский комсомол». Легендарный корабль, с которого началось становление отечественного атомного флота, станет главным экспонатом в Музее военно-морской славы.
Полностью завершены работы по наружной реставрации К-3. Сейчас восстанавливают приборы разных систем лодки. Тематическая экспозиция расскажет о ключевых моментах проектирования лодки - от ядерной установки до навигационных комплексов.
«Экспозиция практически на 95% будет полностью аутентичная. Оборудование времен создания лодки. Напомним, в этом году ей 65 лет. Мультимедиа будет включаться, когда необходимо что-то рассказать, какую-то историю поведать о том, как жила команда. Какие-то случаи хотелось бы подсветить о героизме людей, которые создавали лодку и служили на ней», - рассказала «Звезде» руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.
Кроме того, в кластере «Остров фортов» сегодня открывается первый современный туристско-информационный центр. Он будет работать рядом с Музеем военно-морской славы.