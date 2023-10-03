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МО РФ: в Карабахе сдали более 7 тысяч единиц стрелкового оружия и один БПЛА

Сергей Лебедев
20:23 03.10.2023
Также учтено 113 единиц средств ПВО, 96 орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, 79 единиц бронетехники, 57,6 миллиона боеприпасов и 93 единицы автомобильной техники.
МО РФ: в Карабахе сдали более 7 тысяч единиц стрелкового оружия и один БПЛА
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости
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Российские миротворцы в рамках договоренностей о прекращении боевых действий продолжают подсчет оружия на складах вооруженных формирований Нагорного Карабаха. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, на сегодняшней день учтено 113 единиц средств ПВО, один БПЛА, более 7 тысяч единиц стрелкового оружия и противотанковых мин, 96 орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, 93 единицы автомобильной техники, 57,6 миллиона боеприпасов и 79 единиц бронетехники.

Отмечается, что за минувшие сутки не зафиксировали нарушения режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента. Во взаимодействие с Баку и Степанакертом также принимаются меры по недопущению кровопролития и обеспечению безопасности мирного населения.

Напомним, президент Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования непризнанной страны. К 1 января 2024 года должны распустить государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении.

Руководитель Российского Института стратегических исследований Артур Атаев считает, что в первую очередь после расформирования непризнанной республики будет происходить интеграция территории с Азербайджаном. В Карабахе заменят все органы власти.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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