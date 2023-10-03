Силуанов заявил, что средний размер пенсии в 2024 году вырастет до 23 244 рублей

По словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, в следующем году пенсии будут проиндексированы на 7,5%

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В 2024 году средний размер пенсии в России после индексации составит 23 тысячи 244 рубля в месяц. Такое заявление сделал глава Министерства финансов Российской Федерации Антон Силуанов, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

«В следующем году пенсии будут проиндексированы на прогнозируемый в текущем году уровень инфляции - это 7,5%», - сказал он

Глава ведомства добавил, что общий объем расходов на индексацию выплат составит около шестисот миллиардов рублей.

В конце сентября в Министерстве труда и социальной защиты РФ заявили, что в результате перерасчета с 1 января следующего года средний размер страховой пенсии по старости у неработающих увеличится на 1 628 рублей и составит 23 405 рублей. В ведомстве уточнили, что в общей сложности на такие выплаты в 2024 году направят более 10 триллионов рублей.

Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов отметил, что многие россияне ошибаются, считая, что выход на пенсию происходит сам собой. Он уточнил, что оформление статуса пенсионера лежит на самом работнике, а не на работодателе и не на Социальном фонде.