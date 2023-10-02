Россиян предупредили о неочевидной ошибке при выходе на пенсию

Оформление статуса пенсионера лежит на самом работнике, а не на работодателе и не на Социальном фонде.

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Многие граждане России ошибаются, считая, что выход на пенсию происходит сам собой, автоматически, рассказал агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. Но оформление статуса пенсионера лежит на самом работнике, а не на работодателе и не на Социальном фонде.

Чтобы оформить пенсию, нужно подать необходимые документы лично в отделении или на сайте Соцфонда, отправив документы по почте, в МФЦ или онлайн на портале «Госуслуги», по телефону, а также через работодателя. Это делается не раньше чем за месяц до достижения пенсионного возраста.

Социальный фонд рассматривает документы 10 дней, а потом начинаются начисления.

Если работник написал заявление позже, то выплачивать пенсию начнут исходя из даты подачи заявления, а не наступления пенсионного возраста. Это означает, что откладывать оформление пенсии не стоит.

Но если человек по своей воле отложит оформление пенсии, после ее назначения ее выплатят в повышенном размере. Страховая выплата каждый год увеличивается на соответствующие премиальные коэффициенты, напомнил юрист.

Ранее сообщалось, что в 2024 году средний размер страховой пенсии по старости у неработающих в России увеличится на 1 628 рублей и составит 23 405 рублей.