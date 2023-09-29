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В 2024 году размер средней пенсии превысит 23 тысячи рублей

Алина Луговая
18:36 29.09.2023
В 2024 году пенсии будут проиндексированы на 7,5 %.
В 2024 году размер средней пенсии превысит 23 тысячи рублей
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Министерство труда увеличило пенсии для неработающих пенсионеров на 7,5% с первого января 2024 года, в результате чего средний размер выплат превысит 23 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«В результате перерасчета с 1 января 2024 года средний размер страховой пенсии по старости у неработающих увеличится на 1 628 рублей и составит 23 405 рублей», - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что суммарно на пенсии в 2024 году направят более 10 триллионов рублей.

Ранее в Госдуму был внесен проект о 13-й пенсии россиянам ко дню рождению - она должна равняться ежемесячному размеру выплат. Автор инициативы Борис Чернышев объяснил, что в пожилом возрасте из-за неблагополучного финансового положения день рождения перестает быть праздником.

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