В 2024 году размер средней пенсии превысит 23 тысячи рублей

В 2024 году пенсии будут проиндексированы на 7,5 %.

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Министерство труда увеличило пенсии для неработающих пенсионеров на 7,5% с первого января 2024 года, в результате чего средний размер выплат превысит 23 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«В результате перерасчета с 1 января 2024 года средний размер страховой пенсии по старости у неработающих увеличится на 1 628 рублей и составит 23 405 рублей», - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что суммарно на пенсии в 2024 году направят более 10 триллионов рублей.

Ранее в Госдуму был внесен проект о 13-й пенсии россиянам ко дню рождению - она должна равняться ежемесячному размеру выплат. Автор инициативы Борис Чернышев объяснил, что в пожилом возрасте из-за неблагополучного финансового положения день рождения перестает быть праздником.