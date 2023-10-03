Матвиенко призвала надзорные органы прекратить «душить» регионы предписаниями

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на жалобу губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова о давлении надзорных органов на регионы.

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации, пожаловался, что надзорные органы, используя «никому не нужные» предписания, оказывают давление на субъекты и муниципалитеты.

«Очень прошу посмотреть на предписания надзорных органов на период специальной военной операции, исходя из бюджетной обеспеченности. Не надо давить субъекты, муниципалитеты предписаниями, мы и так стараемся максимально экономно тратить свои бюджетные средства», - сказал он.

По словам главы региона, местным властям приходится обращаться в суд и просить отложить исполнение предписаний из-за отсутствия «бюджетной обеспеченности».

Председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко обратила особое внимание на выступление губернатора Ставрополья. Она заявила, что после моратория на проверки в отношении бизнеса контрольно-надзорные органы «с двойным упорством» занялись муниципальными властями, «начали их душить и накладывать финансовые обязательства, понимая, что и время не то, и денег-то нет».

«Эта тема вечная, ее надо в правительстве очень внимательно рассмотреть и держать на контроле», - отметила спикер Совфеда.

Она привела в пример случай в Республике Тыва, где Росприроднадзор оштрафовал местное предприятие на 18 миллиардов рублей. Матвиенко подчеркнула, что из-за таких взысканий компания «закрывается, останавливается, [начинается] безработица».

«У кого-нибудь в голове вообще есть что-нибудь, кроме трухи? Ну как это может быть», - заявила она.

Ранее в «Почте России» после того, как Матвиенко выразила беспокойство из-за финансовых дыр в бюджете компании, назвали положение оператора крайне непростым. По итогам прошлого года «Почта России» получила убыток в 27 миллиардов рублей, выручка компании сократилась на 4%, в то время как операционные расходы выросли на 16 миллиардов рублей.