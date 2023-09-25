Матвиенко заявила о финансовой дыре в Почте России

По оценкам спикера Совета Федерации, финансовое состояние Почты России настолько критично, что финансовая дыра может превратиться в яму.

© Фото: Александр Казаков, РИА Новости

Бюджет Почты России вызывает обеспокоенность из-за финансовых дыр. С такой оценкой выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Дыра в почте финансовая растет и растет, и никто не реагирует. И мы голову прячем в песок, думаем - рассосется, не рассосется», - заявила Матвиенко.

Она подчеркнула, что о финансовых проблемах Почты России известно давно и пора уже провести аудит и разобраться в причинах. При этом Матвиенко не исключает, что потребуется вмешательство не только правительства, но и правоохранительных органов.

«Может быть, там другие процессы идут, которые надо с участием правоохранительных органов поправить или других», - сказала Матвиенко.

Она считает, что правительству нужно в корне изменить саму модель Почты России и сделать ее современной и рентабельной. Если не принять срочные меры, ситуация может выйти из-под контроля.

«Чем дальше мы прикрываем глаза, тем там будет хуже и хуже, финансовая дыра превратится в огромную яму», - поделилась прогнозом Матвиенко.

Вопросы оптимизации почтового ведомства Совет Федерации адресовал правительству России.

Ранее сообщалось о работе фельдъегерской службы ВС РФ по доставке писем и посылок в зону СВО.