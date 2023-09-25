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В «Почте России» после критики Матвиенко назвали положение компании крайне непростым

Никита Черненко
18:52 25.09.2023
Глава «Почты России» Михаил Волков отреагировал на заявление Матвиенко о растущей финансовой дыре.
В «Почте России» после критики Матвиенко назвали положение компании крайне непростым
© Фото: Пресс-служба Почты России, РИА Новости
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Пресс-служба «Почты России» привела цитату главы компании Михаила Волкова, в которой говорится о сокращении убытков от операционной деятельности в три раза и открытии многих временно закрытых отделений, несмотря на «крайне непростое положение» компании. Однако Михаил Волков также отметил, что около 27 тысяч почтовых отделений расположены в сельской местности и глубинке.

«Большинство из них имеют отрицательную маржинальность и несут исключительно социальную миссию. Они нужны людям, нужны государству, но для их содержания необходима системная поддержка», - заявил глава компании.

По итогам 2022 года «Почта России» получила убыток в 27 миллиардов рублей, выручка компании сократилась на 4%, в то время как операционные расходы выросли на 16 миллиардов рублей. Компания объяснила негативные изменения в показателях увеличением логистических расходов и стоимости обслуживания техники, а также проблемами с проведением платежей и остановкой работы глобальных брендов в России.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила беспокойство из-за финансовых дыр в бюджете «Почты России». Она не исключила, что может потребоваться вмешательство не только правительства, но и правоохранительных органов.

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