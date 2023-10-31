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В МЧС Казахстана сообщили, что число жертв на шахте в Караганде составило 46

Максим Крюков
07:29 31.10.2023
Согласно заявлению главы ведомства Сырыма Шарипханова, были обнаружены останки 46-го погибшего при аварии на шахте имени Костенко.
В МЧС Казахстана сообщили, что число жертв на шахте в Караганде составило 46
© Фото: gov.kz
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В Караганде, где на прошлой неделе произошла авария на шахте имени Костенко, обнаружили останки последнего погибшего, общее число жертв ЧП составило 46. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям республики Сырым Шарипханов.

«На сегодняшний день в ходе поисково-спасательных работ найдены тела 45 шахтров и останки предположительно 46-го погибшего», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Глава МЧС Казахстана добавил, что установлены личности 40 погибших, неопознанными остаются 6. Для их идентификации специалисты проводят необходимые экспертизы.

Отмечается, что поисково-спасательные работы осложнялись отсутствием электричества, большой протяженностью горных выработок, наличием множества разрушенных механизмов. Доступ к отдельным затопленным выработкам был затруднен. В настоящее время открытых очагов горения нет, газовая обстановка в норме, добавил министр. Для восстановления деятельности шахты ведутся работы по обследованию горных выработок и откачке воды на отдельных участках.

В воскресенье, 29 октября, в МЧС Казахстана сообщили, что количество жертв аварии на шахте увеличилось до 35. На поверхность были подняты тела 29 погибших.

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