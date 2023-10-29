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Число погибших из-за ЧП на шахте в Казахстане возросло до 35

Алина Луговая
06:28 29.10.2023
Шахты угольного департамента прекратили работу на сутки.
Число погибших из-за ЧП на шахте в Казахстане возросло до 35
© Фото: gov.kz
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Число жертв при аварии на казахстанской шахте имени Костенко в Караганде увеличилось до 35. Информацию подтвердили в МЧС Казахстана.

«На данный момент обнаружены тела 35 человек, из них на поверхность подняты 29 погибших, продолжаются активные поиски 11 шахтеров», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ЧП на шахте произошло 28 октября. По предварительным данным, причиной мог стать взрыв газометана. На момент аварии под землей находились 252 горняка. Вечером на сайте компании «АрселорМиттал Темиртау» появилась новость, что шахта прекращает работу на сутки.

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