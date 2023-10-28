Одиннадцать человек погибли при аварии на шахте в Казахстане

На момент аварии в шахте находилось 252 человека.

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На шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана произошла авария. Одиннадцать человек, предварительно, погибли. Об этом сообщили в пресс-службе компании «АрселорМиттал Темиртау».

«На момент аварии в шахте им. Костенко находилось 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров», - цитирует РИА Новости сообщение.

Сообщается, что по предварительным данным в лаве произошел взрыв газометана. На месте происшествия создан оперативный штаб и продолжают работать спасатели.

В компании уточнили, что на месте случившегося находятся аким Карагандинской области, генеральный директор предприятия и первый заместитель генерального прокурора Казахстана, а также правоохранительные органы.