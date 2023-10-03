Министр энергетики Молдавии заявил о готовности закупать газ у «Газпрома»

© Фото: Anton Kavashkin, Russian Look, Global Look Press

Молдавия готова закупать газ у «Газпрома», но по выгодной цене и без политических условий. Об этом заявил министр энергетики республики Виктор Парликов в интервью изданию NewsMaker.

«Если нам предложат хорошую цену, и если эта цена не будет связана с какими-то политическими условиями, политическими рисками в отношениях с ЕС, то это возможно», - сказал чиновник.

Ранее Виктор Парликов заявил, что Молдавия больше не будет покупать газ у «Газпрома» для «территории, контролируемой конституционными властями». По его словам, страна нашла топливо по более низкой цене.

В сентябре президент Молдавии Майя Санду заявила, что у страны нет долговых обязательств перед «Газпромом». Это, по ее словам, подтвердили аудиторские проверки.

Санду также пояснила, что Кишинев отказался подписать долговое обязательство перед «Газпромом», так как 800 миллионов долларов - «ужасно большие деньги».