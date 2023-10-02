Молдавия отказалась закупать газ у «Газпрома»

Молдавия смогла закупить топливо на европейском рынке по более низкой цене, чем прописанная в контракте с «Газпромом», сказал министр энергетики.

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Глава Министерства энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что Кишинев больше не будет покупать газ у российского «Газпрома» для «территории, контролируемой конституционными властями». Об этом сообщает РИА Новости.

Молдавия смогла закупить топливо на европейском рынке по более низкой цене, чем прописанная в контракте с «Газпромом», сказал министр.

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный из-за энергетического кризиса и нехватки газа. В октябре 2021 года «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку газа на пять лет. Главным условием со стороны российской компании было проведение аудита задолженности молдавской стороны в 2022 году.

Позже президент страны Майя Санду заявила, что у Кишинева нет долговых обязательств перед «Газпромом». При этом она сослалась на данные аудиторской проверки. В российской компании с этими данными не согласны.