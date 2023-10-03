Роскомнадзор намерен блокировать VPN-сервисы, позволяющие обходить блокировки
Роскомнадзор планирует с 1 марта следующего года блокировать во всех магазинах приложений VPN-сервисы, которые предоставляют доступ к заблокированным ресурсам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сенатора Артема Шейкина.
Член Совета по развитию цифровой экономики при СФ РФ отметил, что приказ Роскомнадзора о блокировке будет касаться и тех сервисов, которые дают доступ к Instagram*.
«Особо важно ограничить доступ граждан к продуктам компании Meta*, которая признана экстремистской организацией», - добавил Артем Шейкин.
Напомним, ранее Минцифры России выступило с законодательной инициативой, касающейся сайтов с советами о способах обхода блокировок и иных запретов. Их предлагается вносить в Единый реестр запрещенной информации и блокировать.
В конце марта прошлого года Meta* признали в России экстремистской организацией. Также решением Тверского суда Москвы была запрещена и работа принадлежащих компании соцсетей за экстремистскую деятельность.
Данное решение приняли из-за снятия запрета для жителей некоторых стран на размещение данных, содержащих призывы к насилию против российских граждан.
* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.