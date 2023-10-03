Роскомнадзор намерен блокировать VPN-сервисы, позволяющие обходить блокировки

Сенатор Артем Шейкин заявил, что ведомство будет блокировать VPN-сервисы с 1 марта следующего года.

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Роскомнадзор планирует с 1 марта следующего года блокировать во всех магазинах приложений VPN-сервисы, которые предоставляют доступ к заблокированным ресурсам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сенатора Артема Шейкина.

Член Совета по развитию цифровой экономики при СФ РФ отметил, что приказ Роскомнадзора о блокировке будет касаться и тех сервисов, которые дают доступ к Instagram*.

«Особо важно ограничить доступ граждан к продуктам компании Meta*, которая признана экстремистской организацией», - добавил Артем Шейкин.

Напомним, ранее Минцифры России выступило с законодательной инициативой, касающейся сайтов с советами о способах обхода блокировок и иных запретов. Их предлагается вносить в Единый реестр запрещенной информации и блокировать.

В конце марта прошлого года Meta* признали в России экстремистской организацией. Также решением Тверского суда Москвы была запрещена и работа принадлежащих компании соцсетей за экстремистскую деятельность.

Данное решение приняли из-за снятия запрета для жителей некоторых стран на размещение данных, содержащих призывы к насилию против российских граждан.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.