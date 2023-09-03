Минцифры предложило блокировать сайты о методах обхода блокировок

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Минцифры РФ выступило с законодательной инициативой, касающейся сайтов с советами о способах обхода блокировок и иных запретов.

Из текста опубликованного проекта постановления правительства следует, что такие интернет-ресурсы будут блокироваться Роскомнадзором.

Роскомнадзор получит право вносить в Единый реестр запрещенной информации сайты, которые содержат инструкции, советы и иные сведения о способах получения доступа к заблокированным в России интернет-ресурсам.

По данным официальной статистики, в течение прошлого года Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации более 384 тысяч интернет-страниц и сайтов.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что не ограничивает работу Google и других иностранных поисковых систем.