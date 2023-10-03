Спорт Медведев в двух партиях «закрыл» Зверева и вышел в финал турнира в Пекине Максим Крюков В полуфинале турнира ATP в Пекине россиянин Даниил Медведев переиграл немца Александра Зверева со счетом 6:4, 6:3. © Фото: Luo Yuan, XinHua, Global Look Press Читайте нас на: Российский теннисист Даниил Медведев пробился в финал турнира ATP в Пекине, уверенно обыграв в полуфинальном поединке представителя Германии Александра Зверева. Матч, который продолжался 1 час 25 минут, завершился со счетом 6:4, 6:3. В решающей встрече россиянин сразится с победителем пары Карлос Алькарас (Испания) - Янник Синнер (Италия). Их матч начнется в 16.00 мск. Призовой фонд турнира составляет более 3,5 миллиона долларов. В прошлом месяце Даниил Медведев потерпел поражение в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open), уступив сербу Новаку Джоковичу. Матч завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3. Перед этим, в 1/2 финала, российский спортсмен за 3 часа 19 минут одолел Алькараса со счетом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3. Экспертное мнение и аналитика