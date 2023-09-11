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Даниил Медведев проиграл Новаку Джоковичу в финале US Open

Анастасия Бобылева
02:43 11.09.2023
Финалист получит $1,5 млн, победитель - в два раза больше.
Даниил Медведев проиграл Новаку Джоковичу в финале US Open
© Фото: © IMAGO Antoine Couvercelle Pano, www.imago images.de, Global Look Press
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Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Победителем стал его соперник из Сербии Новак Джокович.

Матч завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3. Поединок длился 3 часа 17 минут.

За выход в финал российский спортсмен получит $1,5 млн, а победителю чемпионата заплатят $3 млн.

Ранее Медведев обыграл в полуфинальном поединке испанца Карлоса Алькараса. Их встреча продлилась 3 часа 19 минут на стадионе Артура Эша в Нью-Йорке.

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