Спорт Даниил Медведев проиграл Новаку Джоковичу в финале US Open Анастасия Бобылева Финалист получит $1,5 млн, победитель - в два раза больше. © Фото: © IMAGO Antoine Couvercelle Pano, www.imago images.de, Global Look Press Читайте нас на: Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Победителем стал его соперник из Сербии Новак Джокович. Матч завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3. Поединок длился 3 часа 17 минут. За выход в финал российский спортсмен получит $1,5 млн, а победителю чемпионата заплатят $3 млн. Ранее Медведев обыграл в полуфинальном поединке испанца Карлоса Алькараса. Их встреча продлилась 3 часа 19 минут на стадионе Артура Эша в Нью-Йорке. Экспертное мнение и аналитика