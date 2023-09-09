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Медведев обыграл Алькараса и сразится с Джоковичем в финале US Open

Максим Крюков
05:42 09.09.2023
Россиянин Даниил Медведев в 1/2 финала Открытого чемпионата США по теннису одержал победу над испанцем Карлосом Алькарасом со счетом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3.
Медведев обыграл Алькараса и сразится с Джоковичем в финале US Open
© Фото: Panoramic Keystone Press Agency Global Look Press
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Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал US Open - 2023, обыграв в полуфинальном поединке испанца Карлоса Алькараса. Встреча, которая проходила на стадионе Артура Эша в Нью-Йорке, продолжалась 3 часа 19 минут. Итоговый счет - 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3.

В решающем матче россиянин, занимающий третье место в рейтинге ATP, сразится с Новаком Джоковичем (вторая ракетка мира), который в 1/2 финала переиграл хозяина корта Бена Шелтона (47-й номер мирового топа) со счетом 6:3, 6:2, 7:6 (7:4). Это станет повторением финала Открытого чемпионата США 2019 года, тогда Медведев «закрыл» серба в трех партиях со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

Пока у 27-летнего российского спортсмена на счету всего одна победа на турнирах «Большого шлема». Джокович, которому в этом году исполнилось 36 лет, является 23-кратным триумфатором на ТБШ.

Напомним, в четвертьфинале US Open Медведев одержал победу над своим соотечественником Андреем Рублевым. Игра завершилась со счетом 6:4, 6:3, 6:4

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