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Spiegel: слова Бербок едва не сорвали встречу с эмиром Катара

Максим Крюков
06:32 31.10.2023
По словам обозревателя журнала Кристофа Шульта, заявления «зеленой дипломатки» о «спонсировании терроризма» рассердили эмира Катара и могли стать причиной отмены переговоров.
Spiegel: слова Бербок едва не сорвали встречу с эмиром Катара
© Фото: IMAGO Kira Hofmann Global Look Press
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Неосторожные высказывания министра иностранных дел Германии Анналены Бербок едва не привели к срыву переговоров с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Об этом написал обозреватель немецкого журнала Spiegel Кристоф Шульт.

Как отмечает автор публикации, эмир Катара очень рассердился после того, как узнал, что глава МИД ФРГ заявила в эфире немецкого телеканала ZDF, что одной из главных тем ее встречи с главой ближневосточного государства станут «требования об отказе от спонсирования терроризма». Тогда Бербок уточнила, что такие страны, как Катар, несут особую ответственность в данном вопросе.

По словам Шульта, подобные заявления со стороны «зеленой дипломатки» могли стать причиной отмены встречи. Однако эмир Катара все же согласился на переговоры с главой немецкого внешнеполитического ведомства в Берлине.

«Он объяснил фрау Бербок, что выплаты катарской помощи координируются с Израилем и США и подлежат строгому контролю», - резюмировал журналист.

Глава МИД Германии «славится» своими неоднозначными заявлениями. Так, в начале октября Бербок сказала, что Евросоюз скоро будет простираться «от Лиссабона до Луганска». Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова иронично прокомментировала ее слова, напомнив о другой оговорке немецкого министра. «Или мы вступаем в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов», заявила российский дипломат.

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