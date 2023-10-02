Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что ЕС будет простираться от Лиссабона до Луганска

Министр иностранных дел Германии отметила, что будущее Украины лежит в Европейском союзе.

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Европейский союз скоро будет простираться «от Лиссабона до Луганска». Об этом она сказала во время встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран ЕС.

«Будущее Украины лежит в Европейском союзе, в нашем сообществе свободы. И скоро он распространится от Лиссабона до Луганска», - проговорилась глава МИД ФРГ.

Напомним, в начале сентября этого года Анналена Бербок внезапно назвала украинское зерно «кокаиновым». А ранее она призывала Москву «сделать разворот на 360 градусов», а потом на конференции в ЮАР назвала страну «беконом надежды», перепутав слова «бекон» (bacon) и «маяк» (beacon).

В феврале Бербок также пришлось объясняться насчет своих слов о том, что Европа «ведет войну против России».