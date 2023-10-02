Захарова высмеяла заявление Бербок о расширении ЕС от Лиссабона до Луганска
Официальный представитель МИД РФ прокомментировала высказывание министра иностранных дел Германии.
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова иронично прокомментировала заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Европейский союз скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска.
«Или мы вступаем в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов», - цитирует Радио Sputnik слова Марии Захаровой.
Ранее Анналена Бербок во время встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран Евросоюза заявила, что будущее Украины лежит в ЕС, а само объединение якобы скоро распространится от Лиссабона до Луганска.
До этого немецкий министр иностранных дел уже неоднократно делала странные оговорки. Например, она призывала Москву «сделать разворот на 360 градусов».