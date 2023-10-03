Песков заявил, что ничего не знает о старте президентской кампании в ноябре

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Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает об официальном назначении старта президентской кампании на ноябрь этого года. По словам представителя Кремля, он не располагает такой информацией.

«Мне ничего не известно, что президентская кампания будет официально объявлена в ноябре», - заявил журналистам Дмитрий Песков.

Сегодня издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщило, что старт неформальной президентской кампании намечен на ноябрь. Он якобы будет приурочен к открытию международной выставки-форума «Россия».

Напомним, Владимир Путин заявлял, что президентские выборы в России состоятся в полном соответствии с законом. По его словам, будут соблюдены все демократические и конституционные процедуры.

В ноябре прошлого года пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что Владимир Путин еще не решил, будет ли участвовать в предстоящих выборах.

Срок полномочий действующего президента истекает 7 мая 2024 года. Выборы лидера государства должны пройти в марте.