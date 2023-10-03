МВД объявило в розыск бывшего советника офиса украинского президента Арестовича*

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Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего внештатного советника офиса украинского президента Алексея Арестовича*. Об этом сегодня сообщает RT со ссылкой на МВД РФ.

Отмечается, что украинский политик и блогер разыскивается по статье Уголовного кодекса. По какой именно, не уточняется.

Напомним, ранее объявили в розыск украинскую актрису Адрианну Курилец*. В отношении нее в прошлом году Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело за призывы к насилию над российскими военнослужащими.

Также в августе был объявлен в розыск экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк. Ему заочно предъявили обвинение из-за обстрелов населенных пунктов ДНР и ЛНР.

* Физические лица, включенные в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.