МВД объявило в розыск бывшего советника офиса украинского президента Арестовича*
Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего внештатного советника офиса украинского президента Алексея Арестовича*. Об этом сегодня сообщает RT со ссылкой на МВД РФ.
Отмечается, что украинский политик и блогер разыскивается по статье Уголовного кодекса. По какой именно, не уточняется.
Напомним, ранее объявили в розыск украинскую актрису Адрианну Курилец*. В отношении нее в прошлом году Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело за призывы к насилию над российскими военнослужащими.
Также в августе был объявлен в розыск экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк. Ему заочно предъявили обвинение из-за обстрелов населенных пунктов ДНР и ЛНР.
* Физические лица, включенные в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.