МВД РФ объявило в розыск экс-министра обороны Украины Загороднюка

Ранее Следственный комитет России предъявил Загороднюку заочные обвинения в гибели мирных жителей в ДНР и ЛНР.

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Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк объявлен в розыск по уголовной статье. Данная информация содержится в базе розыска МВД России, передает ТАСС.

В карточке не уточняется, по какой статье разыскивается экс-министр обороны. Ранее Следственный комитет России предъявил заочные обвинения Загороднюку, начальнику объединенного оперштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорю Танцюре, а также бывшему командующему оперативно-тактической группировкой «Донецк» Александру Краснооку.

По данным следователей, эти трое командовали украинскими подразделениями, которые годами обстреливали населенные пункты ДНР и ЛНР. В результате этих обстрелов погибли 27 мирных жителей, были ранены больше ста человек. Тогда также не сообщалось, по какой статье они обвиняются.

Загороднюк был министром обороны Украины с 29 августа 2019 до 4 марта 2020 года. До этого он исполнял обязанности внештатного советника президента и члена наблюдательного совета предприятия «Укроборонпром». В 2019 году он заявлял об «опыте пятилетней войны с Россией».