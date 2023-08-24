МВД РФ объявило в розыск украинскую актрису Курилец

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Украинскую актрису Адрианну Курилец, в отношении которой в прошлом году Следственный комитет России возбудил уголовное дело за призывы к насилию над российскими военнослужащими, объявили в розыск. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на базу розыска Министерства внутренних дел РФ.

«Курилец-Кметюк Адрианна Степановна. Украинка. Разыскивается по статье УК», - говорится в сообщении.

В апреле 2022 года артистка из Львова снялась в ролике, по сюжету которого девушка в национальной одежде серпом «перерезает горло» человеку, изображающему российского солдата. При этом она сопровождала свои действия призывами убивать россиян.