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Bloomberg: Саудовская Аравия привела армию в состояние повышенной готовности

Владимир Рубанов
04:18 31.10.2023
Это произошло после столкновений с йеменскими повстанцами-хуситами, в которых погибли четверо саудовских солдат.
Bloomberg: Саудовская Аравия привела армию в состояние повышенной готовности
© Фото: Xinhua ZUMAPRESS.com Globallook Press
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Вооруженные силы Саудовской Аравии приведены в состояние повышенной боевой готовности после столкновений с йеменскими повстанцами-хуситами из движения «Ансар Аллах», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Четверо саудовских солдат погибли в бою с силами хуситов в горной юго-западной провинции Джазан на границе с Йеменом.

Силы обороны Саудовской Аравии перехватили ракету над территорией страны. Предполагается, что ее пустили хуситы в сторону Израиля.

Ранее сообщалось, что ракетный эсминец ВМС США USS Carney перехватил у побережья Йемена несколько ракет. Предположительно они были направлены на территорию Израиля.

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