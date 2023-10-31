Bloomberg: Саудовская Аравия привела армию в состояние повышенной готовности

Это произошло после столкновений с йеменскими повстанцами-хуситами, в которых погибли четверо саудовских солдат.

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Вооруженные силы Саудовской Аравии приведены в состояние повышенной боевой готовности после столкновений с йеменскими повстанцами-хуситами из движения «Ансар Аллах», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Четверо саудовских солдат погибли в бою с силами хуситов в горной юго-западной провинции Джазан на границе с Йеменом.

Силы обороны Саудовской Аравии перехватили ракету над территорией страны. Предполагается, что ее пустили хуситы в сторону Израиля.

Ранее сообщалось, что ракетный эсминец ВМС США USS Carney перехватил у побережья Йемена несколько ракет. Предположительно они были направлены на территорию Израиля.