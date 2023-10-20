Пентагон: сбитые ракеты и БПЛА, выпущенные Йеменом, направлялись на Израиль

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Эсминец Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки перехватил крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты, которые были выпущены с территории Йемена, возможно, в сторону Израиля. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, выступление которого было опубликовано в аккаунте Минобороны США в соцсети X (ранее Twitter).

Он уточнил, что речь идет о корабле USS Carney, который в настоящее время находится на севере Красного моря. Представитель военного ведомства США добавил, что потерь среди американских военнослужащих нет.

Со слов Райдера, он не может точно сказать, на что были нацелены ракеты и дроны, однако предположил, что они летели в сторону Израиля.

Накануне вечером телеканал CNN сообщил, что ракетный эсминец класса Arleigh Burke USS Carney (DDG 64) перехватил у побережья Йемена несколько ракет. Официальные лица Соединенных Штатов в беседе с телеканалом АВС подтвердили, что в ночь на 19 октября эсминец сбил несколько ракет хуситов. В обоих случаях ракеты были направлены не на корабли.