В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Пентагон: сбитые ракеты и БПЛА, выпущенные Йеменом, направлялись на Израиль

Максим Крюков
00:05 20.10.2023
Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что эсминец USS Carney перехватил выпущенные из Йемена крылатые ракеты и беспилотники.
Пентагон: сбитые ракеты и БПЛА, выпущенные Йеменом, направлялись на Израиль
© Фото: defense.gov
Читайте нас на:

Эсминец Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки перехватил крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты, которые были выпущены с территории Йемена, возможно, в сторону Израиля. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, выступление которого было опубликовано в аккаунте Минобороны США в соцсети X (ранее Twitter).

Он уточнил, что речь идет о корабле USS Carney, который в настоящее время находится на севере Красного моря. Представитель военного ведомства США добавил, что потерь среди американских военнослужащих нет.

Со слов Райдера, он не может точно сказать, на что были нацелены ракеты и дроны, однако предположил, что они летели в сторону Израиля.

Накануне вечером телеканал CNN сообщил, что ракетный эсминец класса Arleigh Burke USS Carney (DDG 64) перехватил у побережья Йемена несколько ракет. Официальные лица Соединенных Штатов в беседе с телеканалом АВС подтвердили, что в ночь на 19 октября эсминец сбил несколько ракет хуситов. В обоих случаях ракеты были направлены не на корабли.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:26 В стране и мире
Мурашко заявил, что 11% россиян страдают ожирением
17:58 В стране и мире
Дуда назвал свиньями голосовавших в советские времена поляков
17:37 В стране и мире
Видео
Самолет ВВС Израиля ударил по террористам в лагере беженцев Нур-Шамс
17:19 Спорт
Путин выступил за размещение серверов онлайн-игр в России
17:10 В стране и мире
Видео
Американский военный самолет доставил в Израиль партию броневиков
Популярное
Дуда назвал свиньями голосовавших в советские времена поляков
SHOT: актер Гладков из «Деревни дураков» умер в возрасте 60 лет
112: спор из-за продажи дома мог стать причиной убийства сына и тещи Намина
Видео
Путин предложил США забрать ATACMS и сесть за блины, если РФ проиграла конфликт
Видео
«За это похвалю»: Путин заявил, что на Западе задумываются о переговорах
Видео
Сотрудница УК в Щелкове переехала девушку после встречи с возмущенными жильцами
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.