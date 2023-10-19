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Военные базы США в Ираке и Сирии попали под удар беспилотников и РСЗО

Владимир Рубанов
22:47 19.10.2023
Кроме того, ракетный эсминец ВМС США USS Carney перехватил у побережья Йемена несколько ракет.
Военные базы США в Ираке и Сирии попали под удар беспилотников и РСЗО
© Фото: Maj. Charlie Dietz Planetpix Globallook Press
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Три беспилотника атаковали базу Эт-Танф в 250 км от Дамаска, на которой размещаются американские войска. Об этом сообщает портал Shafaq News.

Инцидент произошел в 55-километровой зоне вокруг базы. Источник сообщил, что перехвачены и сбиты два дрона, но третьему удалось поразить базу. Информации о пострадавших в результате нападения нет.

Ответственность за атаку взяла на себя коалиция вооруженных шиитских группировок «Исламское сопротивление в Ираке». Они заявили, что дроны поразили намеченные цели.

В то же время военная база США Айн-эль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака была обстреляна из реактивной установки залпового огня «Град». По данным портала, несколько ракет разорвалось на ее территории. Ответственность за эту атаку также взяло на себя «Исламское сопротивление в Ираке», сообщил телеканал Al Mayadeen. По данным телеканала, эту базу также атаковали беспилотные летательные аппараты.

Кроме того, ракетный эсминец ВМС США USS Carney перехватил у побережья Йемена несколько ракет, сообщила CNN. Предположительно были перехвачены две-три ракеты, пущенные хуситами. Официальные лица США подтвердили телеканалу АВС, что эсминец DDG 64 Carney прошлой ночью сбил несколько ракет хуситов. В обоих случаях ракеты были направлены не на корабли.

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