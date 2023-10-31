Три человека погибли при обстреле Донецка, пострадал оператор «Звезды»

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел в Донецке. Осколочное ранение получил оператор.

Всего в результате обстрела погибли три человека, сообщил наш корреспондент с места событий. Убиты сотрудник МЧС и двое простых гражданских, один из них находился в машине. Ранены десять человек.

Ранее сообщалось, что при обстреле столицы ДНР пострадали как минимум пять человек, один мирный житель погиб. По предварительным данным, огонь велся кассетными боеприпасами. Один из снарядов попал в нефтебазу.

Позже националисты обстреляли Донецк еще раз. При этом под удар попали сотрудники МЧС и журналисты, в том числе съемочная группа «Звезды». Пострадали три журналиста «Известий», они в больнице.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин призвал жителей не покидать укрытия. Сохраняется угроза нового обстрела.