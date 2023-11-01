Журналист «Звезды» получил травму при обстреле Донецка
Информация об осколочном ранении оператора телеканала не подтвердилась.
© Фото: ТРК «Звезда»
Журналист телеканала «Звезда» пострадал в результате обстрела Донецка поздно вечером 31 октября. В то же время данные о том, что оператор получил осколочное ранение, не подтвердились.
Съемочная группа попала под удар ВСУ во время повторного обстрела Донецка рядом с железнодорожной станцией. Во время эвакуации журналист телеканала помогал выводить раненых и получил травму. Оператор при этом не пострадал.
Ошибочная информация о том, что оператор получил ранение, возникла из-за проблем с коммуникацией в ходе обстрела.
В результате артиллерийских ударов по Донецку погибли три человека, еще десять пострадали.