Журналист «Звезды» получил травму при обстреле Донецка

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Журналист телеканала «Звезда» пострадал в результате обстрела Донецка поздно вечером 31 октября. В то же время данные о том, что оператор получил осколочное ранение, не подтвердились.

Съемочная группа попала под удар ВСУ во время повторного обстрела Донецка рядом с железнодорожной станцией. Во время эвакуации журналист телеканала помогал выводить раненых и получил травму. Оператор при этом не пострадал.

Ошибочная информация о том, что оператор получил ранение, возникла из-за проблем с коммуникацией в ходе обстрела.

В результате артиллерийских ударов по Донецку погибли три человека, еще десять пострадали.