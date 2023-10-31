В Донецке загорелась нефтебаза после обстрела боевиков

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Сегодня вечером украинские националисты устроили массированный обстрел Донецка. Боевики применили кассетные снаряды. Один из них попал в нефтебазу, расположенную в Буденовском районе. В результате возник сильный пожар.

По предварительным данным, в результате атаки националистов пострадали как минимум пять человек, один мирный житель погиб. Среди пострадавших есть и журналисты. Их доставили в больницу.

Огонь боевики открыли, по информации властей ДНР, из реактивных систем залпового огня. Обстрел велся в три этапа с разницей в несколько минут.

Сейчас оперативные службы ликвидируют последствия атаки.