ЦАХАЛ подтвердил удар по лагерю в Газе с 400 ранеными и погибшими

По данным ЦАХАЛ на территории лагеря Джабалия находились военные, оружие и военная техника ХАМАС.

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Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ричард Хехт подтвердил удар по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа, в результате которого погибли и пострадали не менее 400 человек. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Это трагедия войны», - сказал представитель израильской армии, комментируя жертвы удара.

По словам Хехта, военные нанесли удар по лагерю с целью уничтожить одного из командиров палестинского движения ХАМАС, который «прятался за спинами» мирного населения. Он добавил, что обстрел лагеря также объяснялся военной инфраструктурой и туннелями, которые могли находится в районе лагеря.

По данным пресс-службы ЦАХАЛ, армия уничтожила несколько военных ХАМАС, а также входы в туннели, оружие и военную технику.

В результате серии ударов по лагерю Джабалия многие жители этого района Газы оказались под завалами, одна из ракет попала в жилое строение густонаселенного района лагеря. Ранее речь шла как минимум о 20 погибших.