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В Газе 400 человек пострадали и погибли после атаки по лагерю Джебалия

Елизавета Кондрикова
18:01 31.10.2023
Среди жертв большое количество женщин и детей.
В Газе 400 человек пострадали и погибли после атаки по лагерю Джебалия
© Фото: Mohammed Turabi, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Как сообщило МВД Палестины, не менее 400 человек погибли или пострадали в результате израильских обстрелов лагеря беженцев Джебалия на севере сектора Газа.  

«По первоначальным данным, число жертв резни в лагере Джебалия составляет 400 погибших и раненых», - приводит РИА Новости данные МВД Газы.

Уточнятся, что в результате авиаудара пострадало и погибло большое число женщин и детей.

Ранее катарский канал Al Jazeera, комментируя последствия израильской атаки по лагерю, указал на трудности с оказанием помощи раненым вследствие острой нехватки лекарств и медицинского оборудования, о которых рассказывали в медучреждениях Газы. 

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