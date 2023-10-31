В Газе 400 человек пострадали и погибли после атаки по лагерю Джебалия

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Как сообщило МВД Палестины, не менее 400 человек погибли или пострадали в результате израильских обстрелов лагеря беженцев Джебалия на севере сектора Газа.

«По первоначальным данным, число жертв резни в лагере Джебалия составляет 400 погибших и раненых», - приводит РИА Новости данные МВД Газы.

Уточнятся, что в результате авиаудара пострадало и погибло большое число женщин и детей.

Ранее катарский канал Al Jazeera, комментируя последствия израильской атаки по лагерю, указал на трудности с оказанием помощи раненым вследствие острой нехватки лекарств и медицинского оборудования, о которых рассказывали в медучреждениях Газы.