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Число погибших после удара Израиля по лагерю Джабалия в Газе возросло до 30

Марина Крижановская
02:54 23.10.2023
Среди трех десятков обнаруженных под завалами тел большинство женщины и дети.
Число погибших после удара Израиля по лагерю Джабалия в Газе возросло до 30
© Фото: IMAGO Bashar Taleb apaimages, www.imago-images.de, lobalLookPress
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Согласно обновленным данным, число жертв в лагере беженцев Джабалия увеличилось. В секторе Газа погибли не менее 30 жителей. По лагерю был нанесен удар израильскими ВВС. Информацию о жертвах приводит катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на подразделение гражданской обороны.

«Тридцать тел, большинство из которых дети и женщины, были обнаружены под завалами разбомбленных зданий в лагере беженцев Джабалия в Газе», - сообщил телеканал.

Уточняется, что не менее 27 человек ранены. В медучреждениях сообщили о трудностях с оказанием помощи раненым, поскольку они испытывают острую нехватку лекарств и медицинского оборудования.

Немногим ранее сообщалось о не менее 13 погибших в секторе Газа. По двум домам в районе Аль-Тернис и по мечети Аль-Альбани в лагере Джабалия на севере Газы были нанесены несколько ударов с воздуха.

Также днем 22 октября две женщины погибли при обстреле города Рафах. Он расположен на границе с Египтом. В результате удара израильской армии по жилому дому есть раненые.

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