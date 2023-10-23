Число погибших после удара Израиля по лагерю Джабалия в Газе возросло до 30

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Согласно обновленным данным, число жертв в лагере беженцев Джабалия увеличилось. В секторе Газа погибли не менее 30 жителей. По лагерю был нанесен удар израильскими ВВС. Информацию о жертвах приводит катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на подразделение гражданской обороны.

«Тридцать тел, большинство из которых дети и женщины, были обнаружены под завалами разбомбленных зданий в лагере беженцев Джабалия в Газе», - сообщил телеканал.

Уточняется, что не менее 27 человек ранены. В медучреждениях сообщили о трудностях с оказанием помощи раненым, поскольку они испытывают острую нехватку лекарств и медицинского оборудования.

Немногим ранее сообщалось о не менее 13 погибших в секторе Газа. По двум домам в районе Аль-Тернис и по мечети Аль-Альбани в лагере Джабалия на севере Газы были нанесены несколько ударов с воздуха.

Также днем 22 октября две женщины погибли при обстреле города Рафах. Он расположен на границе с Египтом. В результате удара израильской армии по жилому дому есть раненые.