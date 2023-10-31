Споры между Западом и Востоком: почему не было принято прекращение огня в Газе

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Палестино-израильский конфликт - тема номер один в кулуарах западных правительств. Причем мнения по решению ситуации не всегда сходятся, а в некоторых запущенных случаях появляется раздражение. Так в Великобритании премьер-министр Риши Сунак уволил своего помощника за призыв к прекращению огня между Израилем и ХАМАС с формулировкой: не соответствовал принципам коллективной ответственности. А весь Западный коллектив настаивает на продолжении кровопролития: и все это, разумеется, транслируется из Белого дома.

«Мы не считаем, что прекращение огня будет сейчас правильным решением. Это пошло бы на пользу только ХАМАС. Что, по нашему мнению, стоило бы принять во внимание и осуществить, - это локализованные гуманитарные паузы, которые позволили бы доставлять помощь конкретным группам и, возможно, даже поспособствовали бы эвакуации людей, которые хотели бы выбраться оттуда и переместиться южнее», - заявил Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома.

Вашингтон открыто продавливает план по насильственному переселению жителей Газы с севера на юг, называя это эвакуацией. Идею несколько десятилетий вынашивал израильский премьер-министр и даже предлагал ее реализовать бывшему президенту Египта Хосни Мубараку: в распоряжении СМИ оказался телефонный разговор двух лидеров, где Нетаньяху настойчиво предлагал Каиру забрать себе всех палестинцев Газы, на что получил довольно краткий ответ.

Тогда Израиль проект законсервировал и сейчас решил его вскрыть. Всего через 6 дней после первой атаки ХАМАС, то есть в самом начале обострения конфликта, на саммите в Брюсселе Нетаньяху убеждал чиновников Евросоюза оказать давление на Египет, чтобы те приняли беженцев из сектора Газа.

Франция, Великобритания, Германия предложение отвергли, однако последним, то есть немцам, все же удалось спровоцировать политический скандал вокруг Ближнего Востока: в эфире телеканала ZDF глава МИД Германии Анналена Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара, практически назвав его государство спонсором терроризма.

«Лидерам государств очень ясно дали понять, что теперь они обязаны противостоять этому жестокому террору, а такие страны, как Катар, «несут особую ответственность», - сказала Бербок.

В том, кто прав, кто виноват, окончательно запутались и европейцы, и старшие по званию - официальная позиция Вашингтона меняется чуть ли не ежедневно и крайне зависима от исходов той или иной спецоперации. И если в первые недели конфликта штаты настаивали на полной поддержке всех действий Израиля, то теперь, когда цифры убитых мирных палестинцев исчисляются тысячами, риторика смягчается.

«Террористическая организация Хамас убила сотни молодых людей на концерте. Израиль, вне всякого сомнения, имеет право защищать себя. При этом очень важно не допустить смешения ХАМАС и палестинцев. Палестинцы заслуживают равных прав по безопасности, самоопределения и достоинства, и мы очень ясно дали понять, что правила войны должны соблюдаться и что гуманитарная помощь должна поступать», - заявила вице-президент США Камала Харрис.

На чувствах не только общества, но и целых государств ориентируются члены израильской делегации ООН: на последнем заседании Совбеза выступали с желтой звездой на груди - подобной той, которую евреи были вынуждены носить на территории нацисткой Германии в период холокоста.

«Точно так же, как мои бабушки и дедушки, а также бабушки и дедушки миллионов евреев, отныне я и моя команда будем носить желтые звезды. Мы будем носить эту звезду до тех пор, пока вы не осудите зверства ХАМАС и не потребуете немедленного освобождения наших заложников», - сказал Гилад Эрдан, постоянный представитель при ООН от Израиля.

Ближайшая возможная помощь Тель-Авиву - финансовая со стороны США, которая, однако, может придти с опозданием. Обе партии единогласно пришли к выводу: Израилю необходимы дополнительные средства. Республиканцы посчитали смету на 14 милилардов долларов. С одним но: деньги эти возьмут за счет урезания закона о снижении инфляции - а это вотчина демократов, и, получается, республиканцы таким образом продолжают свой политический крестовых поход против президента Байдена. И то, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, зеркально откликается на внутриамериканском кризисе: в Белом Доме разногласия, а на улицах Америки учащаются столкновения между пропалестинскими и произраильскими активистами.