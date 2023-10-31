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В Кремле исключили «свободный выход» западных компаний с российского рынка

Ян Брацкий
16:48 31.10.2023
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Россия остается открытой для иностранных инвестиций.
В Кремле исключили «свободный выход» западных компаний с российского рынка
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Западный бизнес, который принял решение уйти из России, будет делать это на условиях правительственной комиссии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Свободного выхода, конечно, сейчас быть не может, и комиссия это строго регулирует», - сказал Песков.

При этом Россия остается открытой для иностранных инвестиций, уточнил представитель Кремля. С его слов, на освободившиеся места приходят другие игроки.

«Многие ниши, которые освобождаются здесь после ухода одних компаний, занимаются другими компаниями. Если уходят компании одних стран, то компании других стран проявляют повышенный интерес», - добавил Песков.

Для таких компаний Россия создает максимально привлекательные условия, уточнил пресс-секретарь президента. Ранее издание Financial Times сообщило, что уходящие из России западные компании должны согласовать стоимость продажи своего бизнеса в рублях.

После начала специальной военной операции США и Евросоюз ввели в отношении России целый ряд экономических санкций и ограничений. Многие крупные западные компании объявили о своем уходе с российского рынка или о приостановке деятельности. Выступая на пленарном заседании форума «Сильные идеи для сильного времени» в конце июня, Владимир Путин заявил, что из-за санкций и ухода зарубежных компаний с российского рынка мир не рухнул. Благодаря недружественным шагам коллективного Запада кратно расширились возможности для отечественных производителей, уточнил глава государства.

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